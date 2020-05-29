 

Звезда “Человека-паука” Том Холланд закрутил роман с начинающей актрисой

29.05.2020, 13:54, Разное

Если одни во время карантина жалуются на то, что в четырех стенах их жизнь теряет смысл, другие же находят в изоляции свои плюсы. Например, актер Том Холланд, известный по фильмам “Человек-паук” и “Мстители”, умудрился закрутить новый роман. Избранницей звезды стала начинающая актриса Надя Паркс, снимавшаяся в сериалах “Доктор Кто” и “Испанская принцесса”.

Надя ПарксКак сообщает Daily Mail со ссылкой на проверенные источники, роман Тома и Нади продолжается около трех месяцев. Пандемия коронавируса сократила их конфетно-букетный период, поэтому они начали жить вместе с самого начала эпидемии и самоизолировались в доме Холланда в Лондоне.

Он сообщил своей семье, что встречается с Надей, и они уже живут вместе,

– рассказал инсайдер, отметив, что вместе с ними в данный момент проживают младший брат Тома, 21-летний Гарри Холланд, а также его друг Харрисон Остерфилд.

Надя ПарксОтметим, что в апреле стало известно о расставании Холланда с давней подругой Оливией Болтон. По сообщениям западной прессы, они дружат с детства, знакомы с семьями друг друга, но отношения между ними завязались летом прошлого года – тогда папарацци запечатлели пару на музыкальном фестивале в лондонском Гайд-парке. Что послужило причиной расставания Тома и Оливии, неизвестно, но СМИ заверяют – на их дружбу это не повлияло, они остались в хороших отношениях: “Том и Оливия по-прежнему очень близки”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Личное: Бонька без достоинства

08.05 / Мнение: Зарплаты в американских вузах, переезд в КНДР и премия за критику Путина

17.05 / Принять присягу и санитайзер

16.05 / Врач-инфекционист рассказал, можно ли повторно заразиться коронавирусом

01.05 / Еще один повод не бояться посылок из Китая

06.05 / Минздрав России сообщил об опасности коронавируса для мужчин

23.04 / Заболеваемость COVID-19 может быть в десятки раз выше официальной статистики – американские ученые

08.05 / Le Figaro: Дамаск занят сведением счетов в клане Асадов

08.05 / Мнение: Помощь

09.05 / Der Spiegel: Нет политики без истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска