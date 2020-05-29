Звезда “Человека-паука” Том Холланд закрутил роман с начинающей актрисой

29.05.2020, 13:54, Разное

Если одни во время карантина жалуются на то, что в четырех стенах их жизнь теряет смысл, другие же находят в изоляции свои плюсы. Например, актер Том Холланд, известный по фильмам “Человек-паук” и “Мстители”, умудрился закрутить новый роман. Избранницей звезды стала начинающая актриса Надя Паркс, снимавшаяся в сериалах “Доктор Кто” и “Испанская принцесса”.

Надя Паркс Как сообщает Daily Mail со ссылкой на проверенные источники, роман Тома и Нади продолжается около трех месяцев. Пандемия коронавируса сократила их конфетно-букетный период, поэтому они начали жить вместе с самого начала эпидемии и самоизолировались в доме Холланда в Лондоне.

Он сообщил своей семье, что встречается с Надей, и они уже живут вместе,

– рассказал инсайдер, отметив, что вместе с ними в данный момент проживают младший брат Тома, 21-летний Гарри Холланд, а также его друг Харрисон Остерфилд.

Надя ПарксОтметим, что в апреле стало известно о расставании Холланда с давней подругой Оливией Болтон. По сообщениям западной прессы, они дружат с детства, знакомы с семьями друг друга, но отношения между ними завязались летом прошлого года – тогда папарацци запечатлели пару на музыкальном фестивале в лондонском Гайд-парке. Что послужило причиной расставания Тома и Оливии, неизвестно, но СМИ заверяют – на их дружбу это не повлияло, они остались в хороших отношениях: “Том и Оливия по-прежнему очень близки”.