Все на продажу: возлюбленная Илона Маска Граймс собирается выручить денег за свою душу

29.05.2020, 13:54, Разное

4 мая Граймс и ее бойфренд Илон Маск стали родителями. Пара уже успела отличиться тем, что выбрала для своего ребенка, пожалуй, самое странное имя из возможных: малыша назвали X Æ A-12. Впоследствии его пришлось изменить из-за большого количества дефиса и апострофов. Однако на этом необычные поступки Граймс не закончились. Спустя всего три недели после рождения ребенка она снова в деле и в новом проекте. С 28 мая и по 3 июня в Лос-Анджелесе в галерее “Платформа” пройдет ее первое арт-шоу под названием Selling Out (“Продажа”). В рамках мероприятия можно будет купить рисунки, фотографии, принты и другие концептуальные предметы искусства, к которым певица приложила руку за последние десять лет.

Очень давно я рисовала, за 10, 12 лет до того, как вообще прикоснулась к музыкальным инструментам,

— вспоминает тот период сама Граймс. Певица также даст возможность всем желающим приобрести не только памятный рисунок, но и нечто менее материальное: например, кусочек ее души. Речь, как написано в описании одного из лотов, идет о “законном документе, согласно которому покупатель приобретает права на определенный процент души Граймс”.

Граймс

Подробнее об этой странной покупке изданию Bloomberg рассказала сама артистка:

Поначалу я не хотела, чтобы кто-то смог это купить, поэтому решила сначала поднять цену до 10 миллионов, чтобы она наверняка не продалась. Но чем больше задумывалась об этом, тем больше эта выходка казалась мне интересной с философской точки зрения. К тому же я всегда хотела каким-то образом соединить работу моего адвоката и свое творчество. И сама идея некоего фантастического искусства, которое приобретается в форме юридического документа, кажется мне интригующей. Да и к тому же, при сегодняшнем положении вещей, имеет ли смысл продавать что либо за 10 миллионов?

В итоге Граймс решила просто остановиться на “лучшем предложении” — то есть цене, которая покажется ей наиболее подходящей. Решать же, что это будет за сумма, будет уже сама публика. Скорее всего речь идет об однократном “приобретении” души: арт-шоу Граймс также пройдет на еще одной площадке Maccarone и продлится там до 31 августа, и самого важного и самого эфемерного лота может просто не хватить на всех желающих.

Остается пожелать Граймс не раздаривать свою, как минимум, необычную душу попусту — в классической литературе, с которой певица наверняка знакома, примеры подобных сделок всегда оканчиваются не лучшим образом. Впрочем, главное не подписывать подобные документы кровью.

Напомним, что в начале этого мая Граймс впервые стала матерью. Для нее этот ребенок стал первым, для ее же бойфренда Илона Маска — шестым. У Маска растет пятеро детей от первой супруги, канадской писательницы Джастин Уилсон. Сыновей зовут Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон. Первенец пары, Невада Александр, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Супруги развелись после 8 лет совместной жизни. В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году… снова поженились — на этот раз брак продлился 3 года. В ноябре 2016 года Маск развелся с Райли. Впервые об отношениях Илона Маска и певицы Граймс заговорили в 2018 году, после того как они вместе вышли на красную дорожку бала Met Gala в Нью-Йорке. До этого они уже встречались около месяца. Осенью 2018 года Grimes была замечена на прогулке с детьми Маска.

Илон Маск и Граймс

Необычное имя своего сына X Æ A-12 его родители предлагают трактовать следующим образом:

Итак, X – это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 – это ода Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире.

— ранее объяснял сам Илон. Таким образом, это произносится как Икс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Икс Эш Эй Твелв.

По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 (тут Граймс допустила ошибку: модель называется SR-71. – Прим. ред.), на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила.

Илон Маск и X Æ A-12 Маск