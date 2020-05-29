Протоиерея Смирнова выписали из больницы

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29.05.2020, 13:53, Новости дня

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписался из больницы.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения (Пресвятой Богородицы, отмечается 28 августа) провести в затворе», – рассказал Смирнов в видео, размещенном на его сайте.

Протоиерей поблагодарил своих подписчиков за поддержку и молитвы, а также пожелал всем здоровья.

Вместе с тем Смирнов поблагодарил мусульман за поддержку и предложение юридической помощи, когда «поднялась очередная волна» из-за его высказываний.

«Когда поднялась очередная волна против моего частного высказывания, из этого сделали скандальный продукт. Я сказал: «Если православные меня не защитят, я обращусь к мусульманам». И тут же, может быть на следующий день, ко мне обратилась группа юристов, татар-мусульман, которые сказали: «Мы всегда готовы», – сказал Смирнов. 

По его словам, его видеоблог смотрят в Узбекистане, Иране, Таджикистане и Турции, откуда «тоже доносились приглашения приехать и выступить».

16 мая источник в РПЦ ранее сообщал, что у протоиерея подтвердили коронавирус. Сам священник объяснял, какую пользу видит в том, что людям пришлось столкнуться с угрозой коронавируса.

Напомним, Смирнов ранее сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Он не стал извиняться за свои слова, отметив, что заявление вызвано жалостью к женщинам. 

Священнослужитель также заявил, что СМИ исказили его слова. В РПЦ принесли извинения за слова Смирнова, посоветовав протоиерею правильно употреблять термины.



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