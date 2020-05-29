Вайнштейну предъявили четыре новых обвинения в изнасиловании

29.05.2020, 13:53, Новости дня

В суд Нью-Йорка поданы четыре новых иска против голливудского продюсера Харви Вайнштейна по делу о сексуальном насилии. Одна из возможных жертв на момент совершения преступления была несовершеннолетней, информирует издание The Hollywood Reporter.

По данным журнала, в суд подали четыре женщины в возрасте 35, 38, 43 и 70 лет. Они заявили, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны Вайнштейна в период с 1984 по 2013 год. Три истицы утверждают, что продюсер после совершения насилия угрожал разрушить им карьеру, если они расскажут о случившемся, передает ТАСС.

Напомним, 11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Его оправдали по трем пунктам, в том числе по более серьезным эпизодам. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках. На суде продюсер заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», поскольку «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.