Автопроизводство в Британии в апреле упало до довоенного минимума

29.05.2020, 13:53, Новости дня

Производство автомобилей в Великобритании практически прекратилось в апреле на фоне вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, а с конвейеров сошли всего 197 машин, этот показатель стал самым низким со времен Второй мировой войны, говорится в отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

По данным профильной ассоциации, из-за закрытия предприятий и их временного перепрофилирования на выпуск средств индивидуальной защиты, объем производства автомобилей сократился на 99,7% по сравнению с апрелем 2019 года. В апреле были выпущены всего 152 автомобиля для внутреннего рынка и 45 на экспорт по сравнению с 78 тыс. в марте и 122 тыс. в феврале, передает ТАСС.

Всего с января по апрель 2020 года на британских предприятиях были произведены 319,5 тыс. автомобилей. Для сравнения, за аналогичный отрезок 2017 года этот показатель составил 591 тыс., а 10 лет назад, в 2010 году – 414,3 тыс.

По мере ослабления карантина, действующего в стране с 23 марта, 168 тыс. сотрудников британского автопрома начинают возвращаться на рабочие места. По оценке SMMT, к концу мая должны начать действовать до половины британских предприятий по производству автомобилей.

Напомним, в начале мая в Британии из-за коронавируса объем продажи новых автомобилей в апреле рухнул до минимальных значений, зафиксированных в феврале 1946 года.