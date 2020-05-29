Главу Винницкой полиции отстранили. Шкиряк заявил, что это отчасти связано с перестрелкой в Броварах

29.05.2020, 13:50, Новости дня

Руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

“Руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместитель – начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы уволен с занимаемых должностей”, – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что причиной таких решений стали грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк в Facebook отметил, что стрельба в Броварах Киевской области послужила одной из причин таких кадровых решений.

Скриншот: Зорян Шкіряк / Facebook

“Украинская правда”, ссылаясь на источники, отметила, что часть людей, устроивших перестрелку в Броварах, была жителями Винницкой области.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Задержаны 11 человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.