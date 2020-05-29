Еврокомиссия одобрила выделение Украине €500 млн макрофинансовой помощи

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29.05.2020, 13:50, Новости дня

Европейская комиссия одобрила выделение Украине кредита в €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Таким образом, ЕС предоставил Украине €3,8 млрд в виде займов макрофинансовой помощи с 2014 года.

“Это самая большая сумма макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру”, – говорится в сообщении.

Выделение второго и последнего транша стало возможным после того, как Украина выполнила 12 условий Евросоюза. Они включали важные меры в области борьбы с коррупцией и отмывания денег, управления государственными финансами, банковского сектора, энергетики, здравоохранения и социальной политики, отметили в Еврокомиссии.

Средства предоставляются в виде долгосрочных займов с низкими процентами, говорится в сообщении.

Кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на €1 млрд Украина и ЕС подписали в сентябре 2018 года. Половину суммы Украина получила в декабре 2018-го, вторая должна была поступить весной 2019 года, однако до этого момента не была перечислена.

13 мая, после того как Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила условия для получения второго транша помощи. В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” представитель ЕК отметил, что €500 млн могут быть выделены “после выполнения предыдущих действий из программы МВФ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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