Мнение: Обструкции. Был ли COVID19 биологической обструкцией?

Обструкция – от латинского obstrūctio запирание, закрывание, преграда.

В медицине, например, обструкция дыхательных путей, легких. Это следствие ОРЗ, вирусов гриппа, теперь и коронавируса.

В политике это выражение протеста против чего-то в форме вмешательства в работу предприятий, организаций, компаний, школ, парламентов, церквей и пр. Это намеренный срыв, саботаж, бойкот работы ради достижения политических или иных целей.

Забастовки, стачки – разновидности обструкций.

Применительно к современности особенно интересны факты химических обструкций.

Химическая обструкция –это разливание в помещениях зловонных жидкостей, выпускание зловонных газов с целью прекращение работы предприятий, организаций, университетов, школ, церквей.

Химические обструкции применялись активно в политической борьбе с конца XIX в. в подготовке Октябрьской Революции. Особенно успешно в студенческой среде для срыва занятий и привлечения студентов на политические мероприятия.

Принято считать, что забастовка и стачка это одно и то же. Но есть разница.

Разница тонкая, лингвистическая. Понятие химической обструкции поможет эту разницу увидеть.

Забастовка – от слова баста, хватит, дастаточно. Баста якобы от итальянского, испанского выражения basta! Дальше остановка. Процесс должен остановиться, замереть, застыть. Т.е., остановка происходит по команде или желанию basta!

В английском забастовка strike (страйк). Но у этого английского слова еще много значений – удар, ударятся, стукаться, нападать, атаковать, поражать, а также договариваться, сглашаться, найти что-то, наткнуться на что-то. Следовательно, strike есть остановка по какой-то определенной причине.

В забастовке и страйке остановка происходит по инициативе некоей известной группы. Бастует, например, коллектив фабрики, фабрика не работает. Коллектив фабрики – известная сторона конфликта.

Стачка имеет не столь прозрачную этимологию. Есть две версии происхождения слова. Обе фигурируют у Фасмера.

Первая – от слова «так», что в украинском заменяет слово «да». И в украинском, и в русском «так» означает по сути согласие. В пользу этой версии наличие слов такать и тачать, означающих соглашаться. Ударения в словах могут быть где угодно. Тачать встречается в основном в украинском.

Вторая – от слова ставить. Фасмер отнес ее к сомнительной.

По нашему мнению, она и есть правильная. В доказательство к этому то же слово тачать, стачать. Но уже в том смысле, как тачать сапоги, стачать сапоги.

Стачать сапоги означает сшить, изготовить. Сапог состоит из двух главных деталей – твердой подошвы и мягкого верха. Верх в свою очередь тоже сшивается из нескольких деталей, потому как криволинейную поверхность ноги иначе не покрыть. Основные детали верха – носок, перед, задник и голенище. В реальности их больше опять же из-за кривизны. Искусство обувщика – найти оптимальную конструкцию с учетом качества кожи, что у него есть.

Стачать сапоги – это скрепить прочно подошву и верх. Стачать по сути – установить верх на подошву. Это непростое дело. Применяются специальные просмоленные нити – дратва, кожаные нити тонкие ремни, гвозди, клей, сейчас термическая склейка и пр.

Еще одно косвенное подтверждение версии стачать от стоять – английское слово starch, которое произносится «стач». Означает крахмал, крахмалить, придавать жесткость ткани, застыть или впитать крахмал, жесткая или помпезная манера поведения, характеристика человека как жесткого, формалиста.

Его этимология от Collins: Old English stercan (unattested except by the past participle sterced) to stiffen; related to Old Saxon sterkian, Old High German sterken to strengthen, Dutch sterken; see STARK, т.е. исходные слова, которые тут можно перевести, это староанглийское stercan застыть, старовехненемецкое sterken укрепить.

Все сходится с понятием стачать как закрепить, сделать неподвижным, застывшим. И неважно чем, кто и как. Крахмал не видно, нитки и гвоздики тоже не особенно видны. Главное – воротничок стоит, подошва не отваливается.

Вернемся к забастовке и стачке. В забастовке есть, видна активная сторона с ее требованиями. В стачке главное – остановка, прекращение работы.

Когда прекращают занятия в университете с помощью химической обструкции, разлития зловонной жидкости, многие вовсе не знают, зачем и кто это сделал. Они просто вынуждены покинуть помещение.

Отметим слова «планировалась биологическая обструкция», но слава Богу, до этого не дошло.

Это сведения о политической борьбе в Польше также в 1906 г

