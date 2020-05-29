Das Erste – пандемия не остановила поток беженцев в Европу

29.05.2020, 13:42, Новости дня

Несмотря на пандемию, поток беженцев в Европу не ослаб и даже возрос, пишет Das Erste. Согласно данным Министерства внутренних дел Италии, количество прибывающих к итальянским берегам мигрантов утроилось в сравнении с прошлым годом. Одной из причин возрастания потока является то, что переправкой беженцев через море занимаются тунисские преступные группировки, действующие с высокой эффективностью.



Reuters

В последнее время глава прокуратуры юга Сицилии Луиджи Патронаджио работает сверхурочно из-за наплыва мигрантов, пишет Das Erste. «Пандемия не сдержала никого, поскольку многие из этих мигрантов сталкиваются с более значительными проблемами. Риск пандемии для них относительно низок», — приводит издание слова Патронаджио.

Патронаджио отмечает, что сейчас большинство мигрантов прибывает не из Ливии, а из Туниса. Согласно данным Министерства внутренних дел, количество прибывающих в Италию мигрантов утроилось в сравнении с прошлым годом. По мнению Патронаджио, причина роста заключается в том, что организацией переправок через море теперь занимаются тунисские преступные организации, работающие с высокой эффективностью.

Патронаджио отмечает, что этому новому поколению контрабандистов не раз удавалось доставить беженцев непосредственно к берегам Сицилии. «В Тунисе используют рыбацкие катера, практически не выделяющиеся на фоне других катеров, бороздящих Средиземное море. Следовательно, самолётам береговой охраны, финансовой полиции и Frontex непросто их идентифицировать», — говорит Патронаджио.

Как пишет Das Erste, мигрантов высаживают на пустующих пляжах. После этого они действуют самостоятельно: многих из них задерживает полиция. По словам Патронаджио, до 20—30% прибывающих из Туниса мигрантов имеют судимости: в основном за торговлю наркотиками и кражи. При этом Das Erste отмечает, что знаменитый прокурор не торопится делать популистские выводы: он хотел бы, чтобы Европа больше делала для улучшения жизни людей в странах их происхождения. На данный же момент Патронаджио констатирует, что для рыбаков контрабанда людьми выгоднее, чем рыбалка.