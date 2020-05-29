 

Das Erste – пандемия не остановила поток беженцев в Европу

29.05.2020, 13:42, Новости дня

Несмотря на пандемию, поток беженцев в Европу не ослаб и даже возрос, пишет Das Erste. Согласно данным Министерства внутренних дел Италии, количество прибывающих к итальянским берегам мигрантов утроилось в сравнении с прошлым годом. Одной из причин возрастания потока является то, что переправкой беженцев через море занимаются тунисские преступные группировки, действующие с высокой эффективностью.


Reuters

В последнее время глава прокуратуры юга Сицилии Луиджи Патронаджио работает сверхурочно из-за наплыва мигрантов, пишет Das Erste. «Пандемия не сдержала никого, поскольку многие из этих мигрантов сталкиваются с более значительными проблемами. Риск пандемии для них относительно низок», — приводит издание слова Патронаджио.

Патронаджио отмечает, что сейчас большинство мигрантов прибывает не из Ливии, а из Туниса. Согласно данным Министерства внутренних дел, количество прибывающих в Италию мигрантов утроилось в сравнении с прошлым годом. По мнению Патронаджио, причина роста заключается в том, что организацией переправок через море теперь занимаются тунисские преступные организации, работающие с высокой эффективностью.

Патронаджио отмечает, что этому новому поколению контрабандистов не раз удавалось доставить беженцев непосредственно к берегам Сицилии. «В Тунисе используют рыбацкие катера, практически не выделяющиеся на фоне других катеров, бороздящих Средиземное море. Следовательно, самолётам береговой охраны, финансовой полиции и Frontex непросто их идентифицировать», — говорит Патронаджио.

Как пишет Das Erste, мигрантов высаживают на пустующих пляжах. После этого они действуют самостоятельно: многих из них задерживает полиция. По словам Патронаджио, до 20—30% прибывающих из Туниса мигрантов имеют судимости: в основном за торговлю наркотиками и кражи. При этом Das Erste отмечает, что знаменитый прокурор не торопится делать популистские выводы: он хотел бы, чтобы Европа больше делала для улучшения жизни людей в странах их происхождения. На данный же момент Патронаджио констатирует, что для рыбаков контрабанда людьми выгоднее, чем рыбалка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Глава дипломатии ЕС высказался за отмену санкций на фоне пандемии

19.05 / Матвиенко назвала низкую смертность следствием правильности принятых в РФ мер

23.05 / Эксперт: На севере РФ Архангельск исторически был экономическим и культурным центром

26.05 / «Вектор» раскрыл дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

09.05 / Кубок наций. Российские шахматисты сыграли вничью с командой “остального мира”

13.04 / Северная Корея активизирует усилия по противодействию коронавирусу

30.03 / Медведев выступил с обращением по поводу коронавируса – сразу после введения режима самоизоляции в Москве

12.05 / Площади лесных пожаров в РФ уменьшились в шесть раз

08.05 / Прочувствовать историю: 9 мая телеканал “Россия 1” приготовил большой праздничный показ

05.05 / Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска