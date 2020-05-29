Четверть компаний Великобритании планируют сокращение рабочих мест

29.05.2020, 13:40, Новости дня

Четверть британских производителей планируют сократить рабочие места в течение следующих шести месяцев, показали результаты опроса, пишет This is Money.

Один миллион компаний в Великобритании уже обратились за поддержкой в рамках правительственной системы удержания рабочих мест для выплаты заработной платы 8,4 миллиона сотрудников, которые были отправлены в оплачиваемый отпуск.

Но растут опасения, что многие из этих компаний позднее будут вынуждены объявить о масштабных сокращениях.

Ряд компаний, включая British Airways, Tui, Virgin Atlantic и Easyjet, отправили в отпуск тысячи сотрудников незадолго до объявления о массовых увольнениях.

Но опрос 224 компаний, опубликованный производственным торговым органом Make UK, показывает, что аналогичная ситуация может произойти в других секторах экономики.

Опрос показал, что четверть компаний — от автопроизводителей до небольших инжиниринговых фирм — готовятся к сокращению штатов в течение следующих шести месяцев.

Из компаний, которые планируют сократить рабочие места, более четверти считают, что им придется избавиться от половины своего персонала, а почти треть планируют уволить до четверти.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, многие отрасли, включая производство, розничную торговлю, авиацию и туризм, все еще сталкиваются с падением спроса.

Как показал отчет Национального статистического управления (ONS), почти половина британских фирм, которые временно закрылись из-за введения ограничительных мер, не уверены, когда они вновь откроются.

Согласно опросу, примерно каждый пятый бизнес впал в спящий режим, и 14 процентов из них, как ожидается, возобновят свою деятельность в ближайшие две недели.

Еще 10 процентов заявили, что они планируют возобновить работу через две-четыре недели, а 31 процент — возобновить работу более чем через четыре недели. Почти половина (46 процентов) ответили, что не уверены, когда возобновят торговлю.