Доктор Еделев уточнил, какая реабилитация нужна переболевшим ковидом

29.05.2020, 13:40, Новости дня

С 1 июня в РФ откроют санатории с медицинскими лицензиями. В советские времена санаторно-курортное лечение было практически обязательным: своих трудящихся в них направляли предприятия по профсоюзным путевкам, срок отдыха и лечения составлял не меньше 3 недель.

В течение этого времени советские граждане, которым путевка доставалась практически даром или совсем бесплатно, не только отдыхали, но и принимали различные процедуры.

С распадом СССР система санаторно-курортного лечения практически рухнула: лишь немногие крупные учреждения остались на плаву – прежде всего, те, которые были ведомственными.

В последние 10-15 лет санатории начали реанимироваться, и в них вновь поехали люди. Причем, не только те, кого посылают предприятия за частичную стоимость путевки (у крупных госкорпораций есть свои – и очень хорошие – санатории, в том числе в регионе Кавминвод, в Крыму и Краснодарском крае).

Стали активнее ездить в российские санатории в последние годы люди и полностью за свой счет, хотя стоимость 2-недельной путевки (с питанием, проживанием и процедурами) зачастую гораздо выше, чем, например, 2-недельный отдых на море в Турции.

Однако люди, которые заботятся о своем здоровье, понимают: воздух, минеральная вода, «техосмотр» у санаторных врачей лечебные и просто приятные для тела процедуры – как, например, лечебные ванны, способны зарядить бодростью и здоровьем на год вперед.

Теперь, когда пандемия коронавируса внесла коррективы в планы на отдых из-за закрытых границ, не исключено, что мы будем наблюдать «ренессанс» санаторно-курортного лечения.

Но не только потому, что больше некуда поехать, а еще и потому, что эпидемия заставила одних задуматься об укреплении иммунитета, а для других это теперь стало просто необходимым.

Речь, прежде всего, – о тех, кто переболел корнавирусом.

В комментарии Вестям.Ru доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев отмечает, что многим тяжело переболевшим COVID-19 после выписки из стационара требуется время для восстановления нарушенных функций органов и медицинская реабилитация, поскольку почти у всех этих людей формируется существенное снижение легочной функции.

"Нам необходимо формировать медицинские реабилитационные мероприятия для восстановления легочной функции", — отмечает эксперт.

Специалисты считают, что всем больным, которые перенесли тяжелые формы вирусной пневмонии, потребуется общая, легочная, психологическая и пищевая медицинские реабилитации.

Функцию легких необходимо восстановить до максимально возможного уровня и вернуть переболевшего COVID-19 к нормальной жизни, говорит доктор Еделев.

По его словам, идеально организовать общую и легочную медицинскую реабилитацию в традиционных местах среднегорья (Кавказские Минеральные Воды) и на морском побережье (Крым).

"Сейчас пока сложно планировать отдых на морском побережье или в горах, но такая медицинская реабилитация является идеальной", — уверен эксперт.

Он также отмечает, что COVID-19 как заболевание является новым, знания о новой коронавирусной инфекцией еще только формируются, и сейчас достоверной профессиональной информации об оказании помощи по медицинской реабилитации пациентам с ковидом недостаточно.

"Учитывая скорость и широту пандемии, вызванной SARS-CoV-2, врачи понимают, что шаблонное применение общепринятых методик медицинской реабилитации может быть малоэффективным, а возможно, и небезопасным", — говорит доктор Еделев.

Однако, по словам эксперта, не вызывает сомнений, что в медицинскую реабилитацию войдут бальнеологические медицинские процедуры, талассотерапия, диетотерапия, фитотерапия, галотерапия, климатолечение, лечебные физические тренировки, физиотерапия, и психологическая реабилитация.

"В зависимости от тяжести больного, требуются разные по сложности и длительности программы реабилитации. Пациентам, которые перенесли тяжелую форму болезни, требуется более углубленная медицинская реабилитация", — рассказывает врач.

А некоторые специалисты, говорит Еделев, считают, что могут потребоваться курсы реабилитации продолжительностью до трех месяцев.

"Однако даже после окончания стационарной медицинской реабилитации по программе "Пациент, переболевший COVID-19", отдельным пациентам нужно будет дополнительно проводить лечебный режим питания и витаминизации организма, как меру восстановления после заболевания", — отмечает президент национального проекта "Здоровье нации".