Появилось фото участка стены Новгородского Кремля, где произошло обрушение

29.05.2020, 13:40, Новости дня

В Сети появилось фото аварийного участка стены Новгородского Кремля. В настоящее время известно, что от фортификационного сооружения отвалился кусок кладки примерно четыре на четыре метра. В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе Новгородского музея-заповедника, в ведении которого и находится новгородский Детинец, отметили, что "этот участок стены долго не реставрировался. Музей-заповедник уже несколько лет подаёт заявки на ремонт северной части стены и боевого хода Кремля", — об этом сообщают местные СМИ.

Новгородский Кремль является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На его территории находится Софийский собор XI века, считающийся древнейшим храмом в России, памятник Тысячелетию РФ и ряд других построек, имеющих важнейшее культурно-историческое значение.