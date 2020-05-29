Создан алгоритм FLDR, который быстрее и эффективнее существующих моделей генерирует случайные числа

29.05.2020, 13:35, Новости дня

Исследователи из американского MIT разработали так называемый роллер с быстрой загрузкой (FLDR), механизм, который может в скором времени заменить использующийся во всем мире алгоритм генерации случайных чисел Alias, поскольку новая разработка эффективнее, быстрее и требует меньше ресурсов, сообщает портал Тechxplore.com.

Не секрет, что наш мир, начиная от результата падения игральных костей в казино до распределения галактик по Вселенной, управляется случайными процессами, а начиная со второй половины 20-го века компьютеры стали играть роль генератора случайных для приложений в криптографии, статистике и искусственном интеллекте, а также для различных симуляций – климатических, эпидемиологических, финансовых и так далее. Данные большие и сложные симуляции основаны на очень простой, если взять за аналогию монету, симуляции, описывающей, какой стороной упадет монета.

Алгоритм, достаточно надежно генерирующий случайные числа, был создан еще 1976 году, но его минусом является растущая в геометрической прогрессии потребность в памяти, если требуется сгенерировать подряд очень много случайных чисел. Данную проблему частично удалось решить в использующемся сейчас во всем мире алгоритме Alias, но исследователи из MIT пошли еще дальше и создали новый, менее требовательный к ресурсам, а некоторых задачах даже более эффективный механизм генерации случайных чисел, получивший название FLDR. Продолжая аналогию с монеткой, FLDR позволяет быстрее и эффективнее предсказать результат падения монетки, не затрачивая на это много ресурсов и времени. Также новый алгоритм позволяет установить вероятность выпадения той или иной стороны для, к примеру, виртуального 4-стороннего игрового кубика. Например, с можно расположить вероятности так, чтобы числа 1, 2, 3 и 4 выпадали с вероятностью в 23%, 34%, 17% и 26% случаев соответственно.

Такой подход можно применять для прогнозирования результатов игры в бейсболе, где более сильная команда победит с большей вероятностью, но и победы аутсайдера исключать нельзя. Правда, создавался FLDR, конечно же, для решения других, более сложных и серьезных задач, таких как прогнозирование землетрясений и их последствий, например.