Годовалый ребенок умер от побоев на Кубани

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29.05.2020, 13:30, Новости дня

В Краснодарском крае мальчик в возрасте одного года умер от побоев, следствие обвиняет в нанесении травм мать ребенка и ее сожителя, информирует СУ СК по Краснодарскому краю.

«В Отрадненском районе перед судом предстанут женщина и ее сожитель… Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть… Матери ребенка также предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью сына», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 27-летняя женщина с малолетним сыном и ее 19-летний сожитель временно проживали в станице Удобной.

В ведомстве сообщили, что в марте женщина находилась с малышом дома, ребенок упал с дивана и стал плакать, а женщина, чтобы его успокоить, ударила его ногой в голень, в результате чего мальчик получил перелом. Предполагается, что еще один и последний удар он получил спустя две недели.

По версии следствия, ребенок длительное время плакал, мешая им отдыхать, тогда мужчина нанес ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в голову, а мать нанесла не менее одного удара также в голову деревянной палкой.

«После этого ребенок перестал плакать и обвиняемые продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть малолетнего мальчика, которая наступила в результате причиненных ему повреждений», – сообщили в СК.

Врачи вызвали на место происшествия полицию, которая и задержала мужчину и женщину. В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов и ее сожителя, подозреваемых в систематических истязаниях четверых детей. 



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