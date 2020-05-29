ЕС выделил Украине кредит в 500 млн евро

29.05.2020, 13:30, Новости дня

Еврокомиссия одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи, сообщила пресс-служба ЕК.

«Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ», – приводит ТАСС сообщение ЕК.

В общей сложности, с 2014 года Евросоюз выделил Украине 3,8 млрд евро. Это самая большая сумма макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил стране, не входящей в ЕС.

Отмечается, что Украина в этом году сможет получить также 1,2 млрд евро от Брюсселя в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее в офисе украинского президента сообщили, что в ближайшие недели Украина получит второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 500 млн евро, это станет возможным после подписания закона о банковской деятельности.

15 мая сообщалось, что Европарламент одобрил выдачу макрофинансовых кредитов на фоне пандемии на сумму до 3 млрд евро нескольким регионам, в том числе Балканам и Украине, которая получит 1,2 млрд евро.