Мишустин призвал осторожно смягчать связанные с коронавирусом ограничения

29.05.2020, 13:30, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизируется, но снимать ограничения пока следует очень осторожно, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

«В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», – сообщил премьер на заседании совета глав правительств СНГ, передает РИА «Новости».

Кроме того, Мишустин призвал использовать наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на пространстве этих стран.

«У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были еще в советское время», – сказал он, отметив, что в целом ситуация с распространением инфекции стабилизируется.

По словам главы российского правительства, теме борьбы с распространением коронавируса на заседании должно быть уделено особое внимание, передает ТАСС.

Он также отметил, что РФ в ближайшее время поставит зарубежным партнерам тест-системы для проведения 1 млн исследований на наличие коронавируса. «Россия уже передала партнёрам по содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнерам тесты для проведения еще 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ», – сообщил Мишустин.

В начале недели в правительстве заявили о готовности 23 регионов к началу снятия ограничений. В то же время Мишустин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.