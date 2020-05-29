Россию обвинили в строительстве в Крыму «клонов» «Мистралей»

29.05.2020, 13:16, Новости дня

Журналист издания Forbes заявил, что универсальные десантные корабли (УДК), строительство которых РФ намерена начать в Крыму, якобы являются копией французских вертолетоносцев типа «Мистраль».

22 мая российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Кремль подписал контракт с Керченским судостроительным заводом в Крыму на строительство двух УДК проекта 23900 на сумму 1,4 млрд долларов. Каждый из двух новых российских УДК, внешне похожих на небольшие французские десантные корабли-вертолетоносцы, будет иметь водоизмещение 25 тыс. тонн и сможет принять на борт до 20 больших вертолетов, десантные катера и 900 десантников.

«По словам одного пользователя ЖЖ (LiveJournal) … УДК проекта 23900 является «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль», пишет Дэвид Экс на сайте Forbes.

Он напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Париж расторг контракт на поставку «Мистралей», но потребность в современном универсальном десантном корабле с большей вместимостью, увеличенным числом размещаемых вертолетов и усовершенствованными возможностями управления у Москвы осталась, пишет ИноСМИ.

Журналист также указал на слова специалистов Центра военно-морского анализа в штате Виргиния, утверждавших, что в если в РФ «будут строиться такие корабли, то при их создании, несомненно, пригодится тот непродолжительный опыт, который русские приобрели с французами в рамках контракта на поставку «Мистралей».

«Этот прогноз оказался верным. Разумеется, то, что РФ собирается скопировать проект «Мистраля», еще не означает, что ей это удастся», – добавил журналист.

В прошлом году сообщалось, что у РФ уже в 2025 году могут появиться универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль». При этом эксперты и флотоводцы в унисон заявляют, что по своим характеристикам российский корабль должен быть лучше, чем его французский аналог.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать и какие решать задачи.