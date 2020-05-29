Мнение: Куда деваться среднему человеку?

29.05.2020, 13:15, Разное

Читатель Андрей прислал письмо с важным вопросом — как именно обычный гражданин России может обеспечить себе надёжное будущее. Публикую письмо с надеждой, что в комментариях мы сможем дать Андрею (и друг другу) пару хороших советов:

Эта статья – описание моих страхов за свое будущее и за будущее моих детей. Я буду очень рад ошибаться, или найти ответы на вопросы, которые формулируются в статье.

Где искать работу, и что надо уметь делать, чтобы зарабатывать? Поставим цель зарабатывать среднюю зарплату по городу, работая в комфортных условиях. Что такое комфорт? Для меня это следующие:

— Удобное (безопасное) рабочее место;

— Понятные критерии качества работы;

— Рабочий день 8 часов или меньше;

— Отсутствие навязчивого контроля и штрафов за минимальные отклонения от утвержденного процесса работы.

Осталось найти работу, которая бы обеспечивала такой комфортный уровень и среднею зарплату. Казалось бы все просто – есть траектории образования. Хочешь быть программистом? – язык, математика, архитектура компьютера…еще можно задачи решать. И сделать свой сайт, свой проект…стоп! А ничего, что делать свой сайт можно, но он будет наверняка хуже того, что есть сейчас? Просто потому, что над «Фейсбуком» работает больше умных людей? Найти свою нишу, в которой еще нет «Фейсбука», сложнее, чем решить олимпиадную задачу по программированию! И решить её могут, к сожалению, далеко не все, кто может писать код. Значит, пока нет такого решения, понимания того, как и что делать, приходится с боем проходить конкурс в компанию, которая нашла такое решение. И принимать правила игры, учет рабочего времени, контроль работодателем соцсетей и иногда требования фотографий на рабочем месте.

Не нравится? Ну наверное опять не все потеряно – можно развивать компетенции, читать, учиться дальше… и в конце концов получить больше свободы за те же деньги. Но! Тут появляется противоречие, конфликт интересов – а работодатель заинтересован в этом? А силы после потогонной работы остаются на учебу? А время, чтобы просто осознать то, что прочитал или попробовать сделать? Это возможно, но для незначительного процента сильных людей… или для людей, у которых есть тыл, сбережения – они могут потратить неделю или месяц на обновление своих знаний. То есть для хорошей работы программистом человек должен (помимо того, что просто не всем нравится программировать и не все могут это) иметь возможность вложить много времени и сил с свое образование. И если такой возможности нет – остается потогонная работа, которая заберет все силы и все время.

Хорошо, программированием жизнь не заканчивается – а если инженером? Долгая учеба. В ряде случаев чуть проще найти работу. И работа в системе промышленного производства в общем-то тем же винтиком – потому что иначе «Боинг» или «Ниссан» просто не будут работать. А самому сделать что-то материальное, новое и полезное может быть сложнее, чем программисту. Просто сделать расчёт или спаять схему может любой. А придумать новое, опять же, задача повышенной сложности. Тяжелый выбор – работа в корпорации займет все время и силы, при этом не факт что будут хорошие условия. Работа в мелкой фирме даст больше комфорта, но не даст стабильности, а если решение будет удачным, то не факт, что фирма не будет поглощена корпорацией. У крупного бизнеса более жесткие условия для работы сотрудника и меньше издержек.

А если рабочим? – проще с образованием, но выше конкуренция. И конкуренция может быть настолько выше, что вырваться из потогонного круга будет нереально. Курьеру, работнику склада или рабочему на конвейере приходится работать сейчас под контролем программы, которая отслеживает перемещение, время, вплоть до пульса. Не хочется жить под таким тотальным контролем без возможности вырваться, потому что для того, чтобы вырваться нужно иметь силы и время на учебу, а их не будет из-за работы. И денег чтобы взять отпуск тоже не будет, потому что платят за часы, а иногда за минуты.

Врачом или ученым? Можно. Наверное, даже контроля меньше, и потогонная система не такая жесткая. Но есть нюанс – долгий путь. Чтобы пройти это надо учиться иногда больше 10 лет или иметь талант к науке. Это сложно. Сложно поступить в медицинский, сложно поступить в лучшие университеты, откуда проще прийти в науку. Опять же возможно все, но почему-то не для всех – просто у большинства физически не хватит сил. Меньше конкуренция, но сложнее дорога.

Различные виды сетевого заработка – блог, реклама, продажи… наверное там самая большая конкуренция из всех рассмотренных вариантов. И там победитель получает всё, а новички с низким рейтингом будут перебиваться заказами за копейки. Чтобы выйти наверх, требуется время. Много времени. В течение которого надо как-то жить.

Если свести плюсы и минусы в таблице получается грустная картина – для среднего человека доступен ад на земле под жестким контролем, а билет в хорошую жизнь это труд, сложность и много времени.

Таблицу можно продолжать долго. Основной вывод – ад на земле будет у большинства обычных людей, хорошая жизнь у небольшого процента самых сильных, умных или настойчивых.

Даже относительно комфортные и стабильные варианты, – например, частный мастер на час, — в современном обществе могут быть приведены к адской работе. Заказы пойдут через приложение-агрегатор. Приложение фиксирует все, фотографии работы надо слать на сервер, где его кто-то будет оценивать, и от этого будет зависеть зарплата. Обычный человек будет чувствовать себя придатком к роботу, рабом компьютера.

Сельское хозяйство, животноводство также сдает позиции крупным холдингам. Да, там меньше издержек, но за счёт чего? За счет рабского труда и жесткого контроля всех операций. Комфорт покупок по выгодной цене оплачен тяжелой работой людей, привязанных к компьютеру.

Можно ли выиграть? Можно ли переиграть компьютер? Скорее всего нельзя. За компьютером стоит концентрированный разум лучших людей, которые придумали алгоритмы распознавания, оптимизации, планирования…но так получается мы пришли к тому что, решив красивую математическую задачу, сами оказались в ней, только не на месте алгоритма а на месте ноликов или единиц. Семейный бизнес с человеческими отношениями проиграет корпорации, в которой процесс оптимизирован и люди делают свое дело, путь и ненавидя работу, боясь получить штраф за лишнею минуту в туалете или за лишнее движение. Выигрыш может быть только там, где нет корпораций, но найти эту нишу – задача повышенной сложности.

Вопрос, на который я не могу найти ответ – как лучше действовать и где работать человеку, который не гений, не супер программист или изобретатель, не имеет возможности долго учится? Как найти достаточно массовую нишу, в которой нет тотального контроля машин? И может ли нас ждать откат в развитии технологий контроля, когда кто-то скажет – хватит! Нельзя все оптимизировать, человек не должен быть придатком компьютера и должен иметь право на ошибку!?