Венеролог назвала кожные заболевания, которые могут свидетельствовать о наличии COVID-19

29.05.2020, 13:09, Разное

Медики обнаружили новые возможные признаки COVID-19. По мнению венерологов, есть ряд кожных заболеваний, которые могут указывать на наличие коронавируса.

Со слов экспертов, новый тип вирусной инфекции может привести к гиперэкспрессии провоспалительных цитокинов. Сайт «Слово и дело» сообщает, что разбалансировка воспалительного ответа может вызывать развитие заболеваний кожи. Обратить внимание следует, в первую очередь, на такие симптомы, как воспаления с волдырями, узелками и бляшками.

Кроме того, как отмечает издание «Инфореактор», сигнализировать о наличии COVID-19 могут и множественные высыпания папуло-везикулезного типа, а также розовый лишай. Пройти тест на присутствие в организме коронавируса следует и при кореподобной сыпи, крапивнице и токсидермии.

Кожная реакция нередко провоцируется и препаратами, которые пациент вынужден употреблять в ходе лечения COVID-19. Также при подключении больных к аппарату искусственной вентиляции легких у них могут возникать трофические изменения лицевых тканей.