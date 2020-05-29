 

Венеролог назвала кожные заболевания, которые могут свидетельствовать о наличии COVID-19

29.05.2020, 13:09, Разное

Медики обнаружили новые возможные признаки COVID-19. По мнению венерологов, есть ряд кожных заболеваний, которые могут указывать на наличие коронавируса.
Со слов экспертов, новый тип вирусной инфекции может привести к гиперэкспрессии провоспалительных цитокинов. Сайт «Слово и дело» сообщает, что разбалансировка воспалительного ответа может вызывать развитие заболеваний кожи. Обратить внимание следует, в первую очередь, на такие симптомы, как воспаления с волдырями, узелками и бляшками.

Кроме того, как отмечает издание «Инфореактор», сигнализировать о наличии COVID-19 могут и множественные высыпания папуло-везикулезного типа, а также розовый лишай. Пройти тест на присутствие в организме коронавируса следует и при кореподобной сыпи, крапивнице и токсидермии.

Кожная реакция нередко провоцируется и препаратами, которые пациент вынужден употреблять в ходе лечения COVID-19. Также при подключении больных к аппарату искусственной вентиляции легких у них могут возникать трофические изменения лицевых тканей.



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