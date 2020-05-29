Мнение: И снова о темпах

29.05.2020, 13:05, Разное

Регионы "устали" ждать, чем закончится возня в Москве, и начинают выходить из введенных карантинов. Здесь, безусловно, в первую очередь вопрос экономики – это Москве можно экспериментировать, она не бедствует. А у региональных группировок весь бизнес там, в регионах, и ограничения бьют по своему же, по родному. Вот и Петербург с 1 июня фактически выходит из карантина, хотя окончанием его решения Беглова назвать пока нельзя.

Самым важным остается вопрос, который является ключевым во время любых кризисных и тем более революционных (даже потенциально) событий – вопрос времени. Вопрос темпа. Сбежавший в бункер президент и выдвинувшийся (пусть и внезапно для себя) на первые роли Собянин создали классическую пару двоевластия, а значит, кризис власти должен разрешиться либо в сторону одного из них, либо они оба проиграют. Ситуации "вин-вин" у двоевластия быть не может. Либо "вин-луз", либо "луз-луз".

Возник кризис власти, поэтому вопрос темпа вышел на первое место. Это вообще самый-самый-пресамый главный вопрос во время подобных событий. Потеря темпа практически всегда означает поражение. Высадившийся в 11 году в Египте десант египетской оппозиции из-за рубежа вальяжно стал делить будущие портфели, выступать на местном ТиВи и митингах. Лидер прозападной египетской оппозиции Барадеи уже готовился въехать в президентский дворец. Но в итоге в течение почти двух месяцев вся эта публика так и не удосужилась поднять валяющуюся под ногами власть, не договорилась с военными (не велика птица) – и уже через три месяца о прозападной "оппозиции" просто забыли, а на первые роли стали выдвигаться радикальные исламисты – братья-мусульмане в первую очередь.

Другой пример – Донбасс. Стрелков за две недели захватил силами буквально полусотни бойцов (а затем к ней в течение пары недель присоединилось еще порядка 300-500 местных жителей) крупнейшую агломерацию если не всей Украины, то Юго-Востока точно. Каждый день на протяжении двух недель приходили сообщения о новых захваченных городах. Киев не то что реагировать, он читать сообщения не успевал, и к концу апреля оставался неясным только один вопрос – куда пойдет волна восстания – на Харьков, Днепропетровск или сразу на Киев. Но уже к концу апреля сводки о взятии городов сменились на интервью Стрелкова, журналисты нашли колоритного казака Бабая, который стал иконой стиля – а восстание между тем село в оборону. И проиграло. Оно проиграло не в августе 14, а в конце апреля, когда утратило темп и превратилось в обычный крестьянский бунт, где крестьяне жгут дом помещика и понятия не имеют, что им делать дальше.

Темп – важнейший ресурс кризиса. Он важнее любого качества любых решений. Хотя, конечно, совсем до абсурда доводить дело тоже не стоит. И здесь тоже есть недавний пример – когда ИГИЛ победоносно захватил левый (восточный) берег Евфрата в Сирии, игиловский генерал Абу-Умар Шишани (Тархан Батирашвили), имевший в прошлом воинское звание сержант, волнами стал бросать тысячи боевиков ИГ на курдские пулеметы в Кобани и Телль-Абьяде, положив треть всех боеспособных сил группировки (за что заслуженно получил прозвище Абу-Мясо). Итог – первое крупное военное поражение ИГИЛ и потеря драгоценного и дефицитного людского ресурса, на восполнение которого ИГИЛ был вынужден терять время и темп своего победоносного распространения. В итоге безграмотные действия и решения снова ударили по темпу, и как следствие – отложенное в будущее поражение.

Собянин волей случая был поставлен в позицию, абсолютно аналогичную всем этим кризисам. Получив в руки реальную власть при сбежавшем президенте, он попал в ситуацию, когда выбора у него не остается. Возник новый ГКЧП при сидящем неизвестно где президенте. Нравится ему или нет, но у него был (и пока остается, но уже очень и очень ненадолго) один-единственный путь – перехватывать власть и легитимизировать ее присвоение.

Регионы уже в апреле чутко отреагировали на новый расклад и начали повторять чуть ли не один-в-один все решения московской власти. Демонстрируя лояльность потенциально будущему вождю. Однако прошло полтора месяца – а новый фюрер ничего не сделал для укрепления своего статуса. Хотя намерения продолжал и продолжает демонстрировать. Полтора месяца – для кризиса колоссальный срок. А потому региональные руководители, оценив ситуацию как неопределенную, начали один за другим выходить из состояния карантина, который в таких условиях может длиться сколь угодно долго. Ждать, пока Собянин соберется с духом и начнет что-то делать, у них уже просто нет времени. Бизнес рушится, о чем вы.

В итоге вокруг Собянина начинает возникать вакуум. Он остается один.

Для Путина это, возможно, хорошая новость. По крайней мере, теперь есть шанс, что ему хотя бы дадут выйти из своего убежища. Правда, и победой это назвать сложно. Его авторитет и аппаратный вес за время игры в прятки тоже, мягко говоря, пострадали. И не среди народа – на народ этой банде плевать. А вот среди номенклатуры – это серьезно. Трусливый президент, неспособный взять в руки управление – сигнал всей номенклатуре. Поэтому выход из бункера вряд ли будет победоносным.

Подытоживая, можно сказать, что начинает складываться ситуация, в которой обе стороны стихийно возникшего двоевластия проигрывают. Причем разгромно. А это означает, что возникает новая развилка – либо появится какая-то "третья" сила (из "элитной" среды, конечно, не из нынешней же "оппозиции", простигосподи), либо система управления резко просядет. И хотя падать ей уже почти некуда, всегда можно найти еще более глубокое место. Свинья грязи, как известно, всегда найдет.