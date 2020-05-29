Диетолог Арсеньева назвала натуральные сжигатели лишнего жира в организме

29.05.2020, 12:53, Разное

Устранить лишний вес можно, как заверяют диетологи, сбалансировав свой рацион. Доктор Тамила Арсеньева назвала продукты, являющиеся натуральными сжигателями лишнего жира, которые стоит употреблять чаще для обретения стройной фигуры.

Сжигание жировых клеток стимулирует целый ряд продуктов питания. К ним относятся некоторые фрукты и специи, ускоряющие обмен веществ. Как пишет издание «Слово и дело», наиболее эффективным у диетологов считается грейпфрут. По заверению Арсеньевой, этот цитрус дает возможность расходовать больше энергии, чем получается организмом из употребляемых жиров. Также очень полезен ананас, содержащий в большом количестве вещество бромелайн, позитивно влияющее на метаболизм.

Из овощей Арсеньева рекомендует чаще добавлять в рацион сельдерей. Его можно употреблять как в салатах, так и смузи. Добавить к нему врач советует семена льна или чиа, также помогающие откорректировать фигуру. Полезны в деле сброса лишнего веса и растительные масла и орехи. А авокадо насыщает организм целым комплексом полезных микроэлементов, пишет Слово и Дело.

Натуральными сжигателями лишнего жира диетолог называет и специи, например, острый перец чили, чеснок, имбирь, и другие. Они улучшают обменные процессы в организме, тем самым приводя к уменьшению массы тела.