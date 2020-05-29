Агата Муцениеце опубликовала снимок с кровоподтеками на лице

29.05.2020, 12:53, Разное

Агата Муцениеце опубликовала на странице своего профиля в Instagram очередной снимок. На новом фото на лице актрисы видны кровоподтеки, что сразу же вызвало множество вопросов.

Новая публикация в микроблоге звезды «Закрытой школы», как пишет сайт «Слово и дело», вызвала ажиотаж у ее подписчиков. На фото, выложенном в Сеть, видны явные следы побоев, синяки, кровоподтеки и царапины. У фолловеров микроблога актрисы сразу же возникли вопросы относительно причин такого состояния девушки.

Бывшая возлюбленная Павла Прилучного неоднократно заявляла о проблемах с супругом. Кроме злоупотребления алкоголем и постоянных скандалов, артист нередко применял физическую силу в отношении жены. Некоторое время Муцениеце пыталась наладить отношения с мужем, чтобы сохранить отношения ради детей. Однако в итоге пара была вынуждена подать документы на развод.

Из-за пандемии коронавируса судебный процесс пока отложен, а недавно стало известно, что после непродолжительного проживания врозь супруги снова живут в одном доме под Москвой. Из-за этого поклонники таланта звезды забеспокоились, не повторяется ли опять история с избиениями, информирует Телепрограмма.

Однако, как оказалось, снимки с кровоподтеками не имеют никакого отношения к семейной жизни селебрити. Как пояснила сама Муцениеце, следы побоев являются всего лишь гримом, который был искусно нанесен для участия в очередном проекте артистки. Работа визажиста оказалась настолько качественной, что никто из пользователей соцсети не усомнился в естественном происхождении повреждений на лице.