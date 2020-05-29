Ученые: На земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни

29.05.2020, 12:53, Разное

Ученые провели опыты, которые касаются обитаемости Земли. Они выяснили, что сейчас на планете замечено уменьшение количества пригодных для жизни мест.

Эксперты сообщают, что фактором уменьшения обитаемости планеты земля является глобальное потепление. Они сделали отчет после исследования измерений температуры по влажному термометру. Для этого они накрывают обычный термометр влажной тканью. Важно то, что этот параметр в прогнозе погоды не сообщают.

Ученые объясняют, что фактический порог выживания человека составляет 35 градусов –– 46 обычных, при 50% влажности. При показателях выше указанных, человек не может генерировать процесс самоохлаждения. Похожая критическая ситуация уже прослеживается в некоторых регионах планеты.

Исследователи заявляют, что на сегодняшний день экстремальные температуры можно наблюдать на территории Персидского залива, Индии, США, Пакистана и Мексики. Там показатель от 27 до 35 градусов. Также специалисты упомянули случай в Европе, где наблюдали повышенную смертность из-за такой причины, но в тот период температура не была выше 28 градусов.