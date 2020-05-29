 

Жителя Карелии приговорили за убийство соотечественника в Камбодже

29.05.2020, 12:53, Новости дня

Суд Карелии с участием присяжных заседателей признал виновным местного жителя в убийстве своего соотечественника на отдыхе в Камбодже, сообщили региональном СК.

«Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновными в инкриминируемом ему преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СК.

Следствием и судом установлено, что в июле 2015 года подсудимый, находясь на отдыхе в городе Сиануквиль в Королевстве Камбоджа, распивал спиртное вместе с соотечественником из России. У мужчин разгорелся конфликта, и житель Карелии напал на собутыльника, от полученных ножевых ранений тот скончался на месте. После этого в течение нескольких часов подсудимый покинул Камбоджу и прибыл в Россию, где был задержан.

«По этому уголовному делу собраны все необходимые доказательства, в том числе на территории Камбоджи, проведены необходимые судебные экспертизы», – рассказали в ведомстве.



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