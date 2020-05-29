 

Жителей Подмосковья предупредили о мощном шторме с грозой и градом

29.05.2020, 12:51, Разное

Синоптики заявили о приближении шторма к Московской области. К вечеру пятницы, 29 мая, ветер может разогнаться до разрушительных 20 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают, что в отдельных районах Подмосковья пройдет гроза, может выпасть град. Жителей призвали по возможности не выходить из дома и не приближаться к деревьям и слабо укрепленным конструкциям.



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