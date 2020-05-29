 

Пенсионный фонд назвал условия досрочного выхода на пенсию

29.05.2020, 12:51, Разное

Получить пенсию в России смогут не все категории граждан. Речь идет о тех, кто работает на Крайнем Севере, и о приравненных к ним гражданам. Еще одно условие досрочного выхода на заслуженный отдых – страховой стаж от 25 лет у мужчин и 20 у женщин.

Те, кто планировал уйти на пенсию в России в текущем году, смогут получить выплаты на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. А жителям северных регионов, которые собрались уйти на заслуженный отдых в 2020 году, выплаты начислят в 2021-2022 годах, сообщает “Царьград”.

Специальные правила предусмотрены для женщин с двумя и более детьми. Главное условие здесь – работа в условиях Крайнего Севера не менее 12 лет. В таком случае уйти на пенсию можно будет в 50 лет.

Как сообщали “Дни.ру”, в 2020 году пенсионеров в России ждет очередная прибавка к пенсии. В ПФР намерены с 1 августа провести индексацию накопительных пенсий на 9,13%.

В экспертном сообществе раскритиковали инициативу. Средний размер накопительной пенсии в России не превышает тысячи рублей, поэтому прибавка будет минимальной.

Эпидемия коронавируса также вносит коррективы в пенсионную систему России. В Минэкономразвития и Минтруда разработали план по смягчению условий досрочного выхода на заслуженный отдых.

Мера коснется тех, кто потерял работу за три и менее года до выхода на пенсию в России. Для досрочного получения выплат такие граждане должны обладать определенным трудовым стажем.



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