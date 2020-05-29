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29.05.2020, 12:50, Новости дня

В Турции с 1 июня откроются рестораны и пляжи и будут сняты ограничения на передвижения между городами, однако комендантский час в некоторых городах пока будет сохранен, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ограничения на поездки между городами будут полностью сняты с 1 июня», – сказал Эрдоган в ходе транслированной по телевидению пресс-конференции. Он добавил, что в некоторых городах ограничения могут быть восстановлены, в зависимости от развития ситуации.

«Мы считаем полезным сохранить комендантский час еще на некоторое время», – отметил президент. Речь идет о еженедельном двухдневном запрете на выход из дома, который действует в ряде крупных городов, в том числе в Стамбуле и Анкаре.

В Турции зарегистрировано 160 979 случаев заражения коронавирусом и 4 461 смерть.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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