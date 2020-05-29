B Миннеаполисе подожжён полицейский участок
29.05.2020, 12:50, Новости дня
В Миннеаполисе третью ночь подряд продолжались массовые беспорядки, причиной которых стала смерть задержанного полицией темнокожего жителя города.
Сообщается, что участники акции протеста ворвались на территорию полицейского участка и подожгли его.
Полицейских на территории участка, расположенного неподалёку от места гибели 46-летнего Джорджа Флойда, по всей видимости в этот момент не было.
Как сообщают СМИ, в отличие от предыдущих двух ночей, в этот раз полиция почти не вступала с протестующими в столкновения.
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Русская служба «Голоса Америки»
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