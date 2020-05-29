 

Полиция Москвы перед пикетами в поддержку Азара заявила о “недопустимости” любых акций протеста в городе во время коронавируса

29.05.2020, 12:45, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПолиция Москвы через агентство ТАСС заявила, что в период режима карантина в Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты. Так силовики отреагировали на задержания нескольких столичных журналистов, которые накануне, 28 марта, вышли с одиночными пикетами к зданию МВД на Петровке, 38 в поддержку арестованного журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. 

“В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. В соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено”, – заявили в полиции.

На пикетах 28 мая в Москве были задержаны около 10 человек, в том числе журналисты Медиазоны, “Эха Москвы”, телеканала “Дождь” и других медиа. Сегодня, 29 мая, к зданию МВД на Петровке в такие же одиночные пикеты собирались выйти муниципальные депутаты и оппозиционные политики города Москвы. Все эти пикеты проводились в поддержку арестованных Ильи Азара и активиста Виктора Немытова (ему тоже дали 15 суток ареста): они вышли в пикеты в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. 

Одиночные пикеты в поддержку Азара также проходили вечером 28 мая в Санкт-Петербурге и продолжились 29 мая в других городах. В Новосибирске выразить свое несогласие с его арестом вышел журналист Тайги.инфо Ярослав Власов и другие участники. В этом городе полиция никого арестовывать не стала. 

До пандемии коронавируса проведение одиночных пикетов по закону не требовало согласования властей и редко приводило к арестам. Однако полиция Москвы ссылается на то, что Азар, стоя в пикете, “игнорировал необходимость соблюдать требования указа мэра Москвы о запрете на любые публичные мероприятия” во время эпидемии коронавируса. А значит, “его действия подпадают под часть 5 статьи 20.2 КОАП о правилах проведения массовых мероприятий. 

“Мэр Москвы Собянин своим указом как бы отменил действие статьи 20.2”, – заметил по поводу своего ареста Азар. Он и его адвокаты считают, что “прикрываясь пандемией, власть множит свои незаконные действия”, ограничивая право людей критически высказываться о действиях власти. 

“Мы добиваемся законного права граждан выражать свое мнение в одиночном пикете: это последняя легальная возможность общества выражать публично своё отношение к происходящим с нами процессам”, –​ заявили представители движения “Солидарность”, анонсируя пикеты в поддержку Азара 29 мая. 

 



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