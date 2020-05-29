Полиция в Москве начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку Азара. Задержан депутат Сергей Митрохин

29.05.2020, 12:45, Новости дня

У здания ГУ МВД на Петровке, 38 задержали депутата Московской городской думы Сергей Митрохин при проведении одиночного пикета в поддержку ранее арестованого на 15 суток Ильи Азара.

Сообщается, что депутат не успел постоять с плакатом “Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!” больше минуты, как его задержали. Также задержали помощницу депутала Марию Чуприну, пишет “ОВД инфо”.

Пикеты в Москве продолжаются второй день. Вчера, 28 мая, были задержаны главный редактор интернет-издания “Медиазона” Сергей Смирнов, журналистка “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и другие журналисты. Всего около 10 человек. Многим из них полиция выписала протоколы о нарушении режима самоизоляции и правил проведения пикетов. Также были задержания на акциях в Санкт-Петербурге.

Пикеты в Москве и Петербурге и других городах России проводились в поддержку арестованных Ильи Азара и активиста Виктора Немытова: они вышли в пикеты в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. За это их арестовали на 15 суток.

Полиция Москвы заявила, что в период режима карантина в Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты.

“В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. В соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено”, – заявили в полиции.