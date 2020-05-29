 

Камила Кабелло написала эссе о своем психическом расстройстве: “Я чувствовала, что внутри меня что-то болит, но я не могу это вылечить”

29.05.2020, 12:35, Разное

23-летняя исполнительница хита Havana Камила Кабелло написала эссе для издания WSJ Magazine. Письмо приурочено к Месяцу психического здоровья – в США это май. Девушка рассказала, что уже некоторое время страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Подавлять симптомы ей помогает когнитивно-поведенческая терапия, медитация и дыхательные практики. И сегодня расстройство беспокоит ее уже не так сильно, как когда-то.

Вот то, чего нет на фотографиях за прошлый год: я плачу в машине, рассказывая маме о своей тревожности и симптомах ОКР. Я и мама читаем в гостиничном номере книги по ОКР, потому что я отчаянно нуждаюсь в помощи. Я испытываю постоянное, непоколебимое беспокойство, которое мучительно осложняет повседневную жизнь.

Я не хотела, чтобы люди, которые считали меня сильной, способной и уверенной в себе, люди, которые больше всего верили в меня, узнали, что я чувствую себя слабой. Тихий голос в моей голове говорил, что если я честно расскажу о своих ментальных проблемах и внутренних битвах (то есть, если я буду обычным человеком) люди подумают, что со мной что-то не так, что я слабачка или что я не умею справляться со сложностями.

ОКР имеет множество разных форм. Меня мучили обсессивные мысли и компульсивные действия. Словом, мне казалось, что мой разум сыграл со мной какую-то злую шутку. У меня были проблемы со сном, головные боли и постоянный ком в горле.

В течение долгого времени я чувствовала, что ОКР лишает меня юмора, радости, творчества и доверия. Сейчас тревога и я – хорошие друзья. Я прислушиваюсь к ней, потому что знаю, что она просто пытается меня защитить. Но все же я не уделяю ей слишком много внимания – я не позволю ей снова управлять моей жизнью.

– пишет артистка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / В МИДе иронично пошутили над объявившим себя жертвой «русских троллей» министром Швеции

20.05 / Американцы на карантине стали чаще видеть призраков

27.05 / В центре Москвы обнаружили тело генерал-майора ФСБ

13.04 / Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса остались без денег и продают недвижимость

12.05 / “Хотела покончить с собой”: актриса Климова вспомнила ужасы детства с отцом-уголовником

18.04 / В России за сутки зафиксировали еще 4785 случаев заражения коронавирусом

28.03 / Русская православная церковь объяснила, почему не закрывает храмы

11.05 / Анастасия Цветаева на карантине в Израиле живет отдельно от мужа

10.04 / Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии от Павла Прилучного: “Он выкинул мой телефон и выгнал нас с детьми из дома”

23.05 / «Смотрю на экран и плачу»: Василиса Володина рассказала о возвращении в «Давай поженимся»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска