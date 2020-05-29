В Украине возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой – Госпогранслужба
29.05.2020, 12:33, Новости дня
В полночь с 28-го на 29 мая с украинской стороны возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского союза и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Также в ведомстве отметили, что утром восстановлена работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе.
Госпогранслужба Украины проинформировала сопредельные страны о возобновлении работы своих пунктов пропуска.
Как уточнили в пограничной службе, полноценное восстановление пропуска на этих направлениях станет возможным, когда соседние государства откроют пункты пропуска со своей стороны.
С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.
Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.
Кабинет Министров Украины продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
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