В Украине возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой – Госпогранслужба

29.05.2020, 12:33, Новости дня

В полночь с 28-го на 29 мая с украинской стороны возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского союза и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Также в ведомстве отметили, что утром восстановлена работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе.

Госпогранслужба Украины проинформировала сопредельные страны о возобновлении работы своих пунктов пропуска.

Как уточнили в пограничной службе, полноценное восстановление пропуска на этих направлениях станет возможным, когда соседние государства откроют пункты пропуска со своей стороны.

С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

Кабинет Министров Украины продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.