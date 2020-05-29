 

В России новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки

29.05.2020, 12:33, Новости дня

За последние сутки от COVID-19 в России умерли 232 человека – самое большое число летальных исходов в стране за все время пандемии. Данные приводит сайт “Стопкоронавирус РФ”.

За весь период пандемии в РФ зафиксировано 4374 летальных исхода.

В России за последние сутки зарегистрировано 8572 новых случая заболевания COVID-19. Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623.

Больше всего новых эпизодов заражения выявлено в Москве – 2332. Всего в российской столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания.

Предыдущий антирекорд был поставлен 26 мая, тогда в России умерли за сутки 174 человека, из них только в Москве – 76.

РФ находится на третьем месте в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по количеству заболевших. Общее количество инфицированных в мире превысило 5,8 млн, из них более 2,4 млн вылечились, а 360 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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