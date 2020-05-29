 

После перестрелки в Броварах задержаны 11 человек – Офис генпрокурора

29.05.2020, 12:33, Новости дня

В Офисе генерального прокурора сообщили об 11 задержанных в ходе сегодняшней перестрелки в Броварах Киевской области.

Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), напомнили в ведомстве.

“Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры для установления всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия”, – отметили в Офисе генпрокурора.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. 

“Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области”, – отметил он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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