Сотрудница ФСБ сбила пешехода в Челябинске

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29.05.2020, 12:30, Новости дня

Сотрудница управления ФСБ по Челябинской области сбила мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший в состоянии комы находится в больнице, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «за рулем машины была сотрудница УФСБ». Она не увидела пешехода на переходе и сбила его. Пострадавшего «доставили в больницу в тяжелом состоянии», передает Ura.ru.

В данный момент проводится расследование инцидента.

В прокуратуре Челябинска, проводившей проверку, подтвердили факт аварии: «Так как в ДТП участвовал сотрудник УФСБ, который является военнослужащим, материалы переданы из полиции в 308-й военный следственный отдел».

По данным из соцсетей, пострадавший – 33-летний врач горбольницы №3 Челябинска Илья Онянов.

Виновницей аварии якобы является прапорщик Марина Гладских, бывшая супруга Олега Натальченко, который со скандалом уволился из УФСБ несколько лет назад. Во время отставки он скачал информацию с рабочих компьютеров в своем отделе и забрал жесткий диск, пишет Ura.ru.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих гостайну»), приговорили к 1,5 годам условно. Позже его называли возможным «крышевателем» банды автоугонщиков криминального авторитета Романа Килиевича.

Ранее автомобиль ДПС под Челябинском сбил девушку во время погони за нарушителем.



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