ФСБ задержала группу торговцев оружием в Петербурге

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29.05.2020, 12:30, Новости дня

Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Петербурге, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десять соучастников. При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

По данным пресс-службы, среди подозреваемых оказались двое водителей такси и парикмахер, все они жители Петербурга или Ленинградской области.

«В результате проведения обысков по местам проживания пятерых злоумышленников и в гараже одного из них были обнаружены и изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемета. Также несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия», – говорится в сообщении.

Среди изъятого оружия оказалось большое количество самодельных ручек-пистолетов.

Напомним, в среду ФСБ выявила более 20 подпольных оружейных мастерских в России.



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