 

Саакашвили поздравил украинцев с Днём советского пограничника

29.05.2020, 12:24, Новости дня

Михаил Саакашвили с фляжкой и лопатой поздравил сотрудников Государственной пограничной службы Украины с профессиональным праздником. Как пишет «СТРАНА», Саакашвили, который проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР, отметил праздник «по старому стилю», поскольку с 2018 года День пограничника на Украине отмечается не 28 мая, а 30 апреля.


Instagram

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили поздравил сотрудников Государственной пограничной службы страны с профессиональным праздником. Как передаёт «СТРАНА», об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Instagram.

«Как бывалый пограничник (ОКПП «Чоп», «Борисполь») поздравляю всех причастных с Днём пограничника! (по старому стилю)», — написал он.

Именно в Чопе и Борисполе Саакашвили служил в 1989—1990 годах срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР после первого курса Киевского университета.

Как напоминает издание, на Украине День пограничника с 2018 года отмечают 30 апреля, а 28 мая — это советский праздник, на что и намекнул Саакашвили, написав «по старому стилю».



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