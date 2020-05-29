 

Пентагон намерен предоставить Украине дополнительную военную помощь

29.05.2020, 12:24, Новости дня

Пентагон сообщил в конгресс США о прогрессе Украины в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля, пишет СNN. Как отмечается на сайте телеканала, данные институциональные реформы являются условием для выделения Киеву второй половины пакета помощи на сумму $250 млн, который ранее был одобрен американским конгрессом.


Reuters

Пентагон уведомил конгресс США о том, что Украине необходимо оказать дополнительную военную помощь в размере $125 млн, так как страна добилась успехов в проведении ключевых институциональных реформ, передаёт СNN.

Данные средства являются второй половиной пакета помощи на сумму $250 млн, который ранее был одобрен конгрессом.

Основание для оказания финансовой поддержки Киеву Министерство обороны США видит в том, что Украина добилась необходимого прогресса в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля.

Как отмечается на сайте телеканала, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания поступающего артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи и два патрульных катера. При этом последние считаются особенно важными, учитывая напряжённость в отношениях Украины с Россией в Чёрном и Азовском морях.

Тем не менее официальный представитель Пентагона данную информацию комментировать отказался, сославшись на политику департамента не обсуждать статьи о военной поддержке, которые находятся на рассмотрении в конгрессе.

«Представитель Украины отметил, что РФ под надуманными предлогами препятствует судоходству в Азово-Черноморском регионе, что является грубым нарушением международного морского права. Продолжается интенсивная милитаризация Азовского моря», — приводит СNN отрывок из заявления МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, подобная «деструктивная политика Российской Федерации имеет негативные последствия не только для Украины и других стран Черноморского бассейна, но и для всего региона».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Суд отклонил иски о соответствии «Северного потока – 2» законодательству ЕС

07.05 / Пушков указал на бессмысленность НАТО в условиях пандемии

02.04 / Дороги в Нижегородской области получат термопластиковую разметку

23.04 / В Израиле 86-летний мужчина повторно заразился коронавирусом

15.05 / Украинский политолог в эфире у Соловьева извинился за слова о «еврейских дивизиях СС»

18.05 / Эксперт оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцины

22.04 / В ООН испугались «голода библейского масштаба» из-за коронавируса

13.04 / У Кокорина собрались отобрать часть выданной авансом зарплаты

14.05 / Врач: при COVID-19 терапия должна быть максимально персонализирована

18.05 / Космическая группа Сил самообороны начала действовать в Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска