После пандемии россияне хотят купить свой автомобиль вместо каршеринга

29.05.2020, 12:20, Новости дня

Опрос россиян показал, что большинство из них после окончания пандемии предпочтут купить личный автомобиль, а не пользоваться каршерингом или общественным транспортом. Опрошенные объяснили это тем, что в своей машин больше комфорта и безопасности.

Такой онлайн-опрос провели НТИ “Автонет” и консалтинговая компания Roland Berger. В нем приняли участие более 20 000 человек из всех регионов РФ в возрасте от 18 до 50 лет, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что 52% опрошенных предпочтут после пандемии купить личный автомобиль вместо пользования общественным транспортом, 18% респондентов будут ездить на такси, 17% используют каршеринг, 11% возьмут автомобиль в долгосрочную аренду. Количество тех, кто не определили, составило лишь 2%.

Комментируя итоги, в НТИ “Автонет” заявили, что прошлогодние результаты опроса были полностью противоположные. Тогда больше половины опрошенных предпочли перейти на каршеринг и не покупать автомобиль. Но пандемия полностью изменила мировые тенденции: теперь люди “предпочитают комфорт и безопасность, которую проще всего обеспечить при владении личным транспортом”.

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