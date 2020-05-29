У рака свои планы: как оперируют в Москве онкобольных с ковидом

29.05.2020, 12:20, Новости дня

В отличие от западных стран, в РФ в условиях пандемии коронавируса не прекращалась помощь больным с хроническими заболеваниями, в том числе и онкобольным. Однако ситуация с распространением ковида внесла некоторые корректировки в плановые операции.

О том, как работают московские врачи, и как оказывается помощь онкобольным с коронавирусом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии, доктор медицинских наук Андрей Каприн.

Комментируя информацию о том, что больницы Москвы приступают к плановому режиму работы, он замечает, что в их Институте и филиалах плановых больных принимать и не прекращали.

"Плановое лечение в онкологии — весьма условно. У рака — свои планы, он не собирается уходить на карантиг. И мы не собирались уходить на карантин", — говорит доктор Каприн.

Отвечая на вопрос, что происходит с плановыми пациентами, у которых выявлен ковид, он отвечает, что в данном случае врачи берут отсрочку, потому что такого пациента надо выхаживать около двух месяцев.

Однако если ситуация экстренная (сильные кровотечения, опухоли головного мозга или другие показатели, угрожающие жизни пациента в данный момент), то их стараются вывести из пневмонии и подготовить к операции, говорит доктор Каприн.

"Это пациенты "в ручном управлении". Однако в новом стандарте, если возможно, мы стараемся операцию отложить", — поясняет врач-онколог.

Также доктор Каприн рассказывает о другой группе онкобольных, которые представляют особую опасность – это те, у кого до операции коронавирус не был проявлен, но тест дал положительный результат на ковид уже после нее.

Однако и такие пациенты остаются в онкологической клинике, получают необходимое лечение, и врачи стараются их спасти.

Полную запись беседы с главным онкологом Минздрава России, доктором медицинских наук Андреем Каприным слушайте в аудиофайле на сайте радио "Вести ФМ".