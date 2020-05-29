Падение ВВП Франции в первом квартале было максимальным с 1968 года

29.05.2020, 12:20, Новости дня

Экономика Франции вошла в рецессию, хотя спад в первом квартале оказался менее резким, чем предполагалось ранее.

Вторая по величине экономика еврозоны в январе-марте сократилась на 5,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные указывали на падение ВВП на 5,8%.

Хотя квартальное падение оказалось менее резким, чем первоначально предполагалось, оно все же было максимальным с 1968 года.

В четвертом квартале 2019 года ВВП Франции сократился на 0,1%. Спад по итогам второго квартала подряд означает техническую рецессию.

В середине марта правительство Франции ввело жесткие ограничения в попытке сдержать распространение коронавируса. С 11 мая в стране начали снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией.

Хотя экономическая активность постепенно восстанавливается, во втором квартале, по оценкам INSEE, ВВП может сократиться на 20%.

Меры по борьбе с пандемией, включая ограничения на передвижение и закрытие магазинов, кафе и ресторанов, привели к снижению потребительских расходов, которые традиционно были двигателем роста во Франции.

В то же время норма сбережений домохозяйств выросла в первом квартале до 19,6%, что не наблюдалось с конца 1970-х годов.