 

Россиянам пообещали затмение Венеры 19 июня

29.05.2020, 12:16, Новости дня

Россияне смогут 19 июня в дневное время наблюдать затмение Венеры, когда ее закроет Луна, сообщил Московский планетарий.

«19 июня – затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в РФ 12.00», – передает РИА «Новости» сообщение планетария.

Кроме того, 5 июня должно пройти полутеневое затмение Луны, которое будет видно из европейской части России, а 21 июня – кольцеобразное затмение Солнца. Но с территории РФ будут видны лишь частные его фазы. Наблюдать кольцеобразное затмение можно будет из Азии, Африки, а также Тихого океана.

Вместе с тем научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что кольцеобразное затмение Солнца, которое продлится несколько минут, в РФ смогут увидеть жители на приграничных территориях с Казахстаном, Китаем, Монголией.

«Насладиться этим зрелищем нам, жителям европейской части России, не удастся», – отметила она.

Собеседница агентства пояснила, что называют кольцеобразным затмением.

«Когда происходит полное затмение, то Луна, находясь в фазе новолуния, полностью закрывает солнечный диск. Но иногда бывает так, что Луна находится немного дальше от Земли, и поэтому ее диск чуть-чуть меньше, чем диск Солнца. И тогда она закрывает не полностью диск, а центральную его часть, а вокруг образуется яркое светящееся кольцо. (Затмение) состоится 21 июня в 9.40 мск», – добавила она.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Актер Константин Доронин найден мертвым в Москве

05.04 / Доктор Мясников признался, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса

27.05 / Андреа Бочелли переболел COVID-19 и стал донором плазмы

30.04 / “Роснефть” подает в суд на ВВС за публикацию о дочери Путина

22.05 / Украинцам снизили цену на газ

03.04 / В Украине коронавирусом заразились 942 человека, 23 из них умерли

06.05 / Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

29.04 / Город Каховка закрыли на карантин

18.05 / США собрались с помощью видеоигр решить соцпроблемы Украины

28.05 / Французский политик поделился опытом организации выборов в период коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска