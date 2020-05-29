Россиянам пообещали затмение Венеры 19 июня

29.05.2020, 12:16, Новости дня

Россияне смогут 19 июня в дневное время наблюдать затмение Венеры, когда ее закроет Луна, сообщил Московский планетарий.

«19 июня – затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в РФ 12.00», – передает РИА «Новости» сообщение планетария.

Кроме того, 5 июня должно пройти полутеневое затмение Луны, которое будет видно из европейской части России, а 21 июня – кольцеобразное затмение Солнца. Но с территории РФ будут видны лишь частные его фазы. Наблюдать кольцеобразное затмение можно будет из Азии, Африки, а также Тихого океана.

Вместе с тем научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что кольцеобразное затмение Солнца, которое продлится несколько минут, в РФ смогут увидеть жители на приграничных территориях с Казахстаном, Китаем, Монголией.

«Насладиться этим зрелищем нам, жителям европейской части России, не удастся», – отметила она.

Собеседница агентства пояснила, что называют кольцеобразным затмением.

«Когда происходит полное затмение, то Луна, находясь в фазе новолуния, полностью закрывает солнечный диск. Но иногда бывает так, что Луна находится немного дальше от Земли, и поэтому ее диск чуть-чуть меньше, чем диск Солнца. И тогда она закрывает не полностью диск, а центральную его часть, а вокруг образуется яркое светящееся кольцо. (Затмение) состоится 21 июня в 9.40 мск», – добавила она.