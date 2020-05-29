Россиянам пообещали затмение Венеры 19 июня
29.05.2020, 12:16, Новости дня
Россияне смогут 19 июня в дневное время наблюдать затмение Венеры, когда ее закроет Луна, сообщил Московский планетарий.
«19 июня – затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в РФ 12.00», – передает РИА «Новости» сообщение планетария.
Кроме того, 5 июня должно пройти полутеневое затмение Луны, которое будет видно из европейской части России, а 21 июня – кольцеобразное затмение Солнца. Но с территории РФ будут видны лишь частные его фазы. Наблюдать кольцеобразное затмение можно будет из Азии, Африки, а также Тихого океана.
Вместе с тем научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что кольцеобразное затмение Солнца, которое продлится несколько минут, в РФ смогут увидеть жители на приграничных территориях с Казахстаном, Китаем, Монголией.
«Насладиться этим зрелищем нам, жителям европейской части России, не удастся», – отметила она.
Собеседница агентства пояснила, что называют кольцеобразным затмением.
«Когда происходит полное затмение, то Луна, находясь в фазе новолуния, полностью закрывает солнечный диск. Но иногда бывает так, что Луна находится немного дальше от Земли, и поэтому ее диск чуть-чуть меньше, чем диск Солнца. И тогда она закрывает не полностью диск, а центральную его часть, а вокруг образуется яркое светящееся кольцо. (Затмение) состоится 21 июня в 9.40 мск», – добавила она.
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