Власти решили не отбирать детей у ушедшего жить в лес отца в Приморье

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29.05.2020, 12:16, Новости дня

Власти решили не ограничивать в родительских правах Алексея Ивлева, прятавшегося вместе с детьми в лесу возле поселка Кавалерово в Приморском крае, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

По ее словам, органы опеки готовили иск об ограничении Ивлева в родительских правах, но если он выполнит требования по состоянию жилья, то семья может воссоединиться, передает РИА «Новости». 

Романова отметила, что дети временно поживут у бабушки, пока в доме будет проводиться ремонт. Помощь в ремонтных работах главе семейства окажут органы исполнительной власти.

Она добавила, что 1 июня выезжает в Кавалерово, чтобы встретиться с семьей и проверить, как меняются условия проживания в их доме.

«Органы опеки не будут подавать иск в суд на ограничение отца в родительских правах. Сегодня принято распоряжение о признании утратившим силу решении о том, чтобы отобрать детей», – отметила Романова.

Ранее правоохранители в Приморье составили административный протокол на мужчину, который ушел жить в лес с тремя детьми (мальчики 16 и 12 лет и девятилетняя девочка). Детей изъяли из семьи и отправили в отделение детской поликлиники. 

Сообщалось, что глава семейства решил таким образом переждать эпидемию коронавируса. В их полевом лагере была солнечная электростанция, душ, туалет, провизия и огнетушитель.

До этого СК по Татарстану возбудил уголовное дело против 35-летней женщины из Лениногорска, ушедшую со своими детьми в лес из-за боязни чипирования.



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