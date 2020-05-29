 

Калашников обошелся без оружия

29.05.2020, 11:55, Разное

По предложению «Новой газеты» старший сержант полиции, стоявший один против пяти бандитов, награжден медалью.

Возможно, вы видели запись, на которой один московский полицейский стоит в лифте против пяти бандитов после перестрелки возле жилого дома на Каширском шоссе. Если не видели — посмотрите.

Так вот, главный редактор «Новой газеты», член Общественного совета МВД Дмитрий Муратов официально обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с ходатайством о награждении отважного полицейского.

И ответ пришел. Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырех сотрудников патрульно-постовой службы Южного административного округа столицы.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников патрульно-постовой службы Отдела МВД РФ по району Орехово-Борисово Южное города Москвы старшего сержанта полиции Михаила Калашникова, сержанта полиции Романа Гагина, старшего лейтенанта полиции Алексея Сычевского и сержанта полиции Александра Чечеткина за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вечером, 24 мая, в дежурную часть Отдела МВД РФ по району Орехово-Борисово Южное города Москвы поступило сообщение о стрельбе возле дома 65б по Каширскому шоссе. На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы полиции.

Прибыв в течение нескольких минут к жилому комплексу, Михаил Калашников и Роман Гагин вместе с коллегами Алексеем Сычевским и Александром Чечеткиным выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания. Полицейские быстро сориентировались, рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей.

Осматривая территорию парковки, заполненную автомашинами, Михаил Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовый холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек в медицинских масках. Сотрудник патрульно-постовой службы воспрепятствовал закрытию дверей кабины лифта и принял решение не применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Михаил Калашников с подоспевшим Романом Гагиным догнали и обезвредили убегавшего.

В дальнейшем еще двое подозреваемых были задержаны полицейскими на месте событий, а остальные — сотрудниками Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки.

Следует отметить, что Михаил Калашников — опытный и грамотный сотрудник патрульно-постовой службы, профессиональный стаж которого 28 лет. Его напарник Роман Гагин четыре года назад был назначен на должность полицейского-водителя, и он берет пример со своего старшего коллеги. Так, на вопрос: «Не страшно было?» — уверенно ответил:

«Не страшно. Я знал, что это злоумышленники и их надо задержать. Такая наша работа».

«За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД РФ «За доблесть в службе». Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин — Почетными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации», — подчеркнула Ирина Волк.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Личное: Микропения

19.04 / Смартфон Realme X50 Youth Edition может получить 6 датчиков камер

18.04 / Мнение: Восстановление цен на золото, коронавирусный долг и как Россия опять помогла США

03.04 / В РФ лишившимся работы из-за коронавируса фитнес-инструкторам предложили устроиться строителями вместо мигрантов

12.05 / Мнение: О трёх новёхоньких граблях для Владимира Путина

01.04 / Мнение: Россия не бросает даже русофобов

28.05 / Звезда сериала “Милые обманщицы” Саша Питерс впервые станет матерью

24.04 / Мнение: Удалённый туризм, тестирование вакцины в России и последствия шашлыков

07.04 / В семье Софии Ротару траур: Ушел из жизни муж старшей сестры певицы

26.03 / СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска