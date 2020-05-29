Учёные: Польза от бокала вина равна часу занятий спортом

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29.05.2020, 11:53, Разное

Учёные из Университета Альберты в Канаде выяснили, что польза от бокала вина равна часу занятий спортом. Оказалось, этому способствует содержащееся в напитке вещество под названием ресвератрол
Специалисты из Канады провели исследование, которое позволило сравнить пользу красного вина с часовым занятием в тренажерном зале. Всё дело в том, что ресвератрол оказывает положительное влияние на организм, улучшая работу мозга и сердечно-сосудистой системы, повышая трудоспособность и укрепляя мышцы, то есть воздействует на организм подобно физическим упражнениям.

Автор исследования Джейсон Дайк отметил: факт содержания в красном вине данного уникального соединения поможет людям, которые не могут ходить в спортивный зал, поддерживать свой организм в тонусе. Ресвератрол, увеличивая число сердечных сокращений, делает тело более сильным и выносливым, корректирует уровень сахара в крови, снижает кровяное давление. Кроме того, это вещество является антиоксидантом.

Результаты научной работы указали на то, что люди, выпивающие бокал красного вина ежедневно, менее подвержены риску развития слабоумия и онкологии. Однако вино является не единственным продуктом, содержащим большое количество ресвератрола. Высокая концентрация данного вещества встречается в арахисе, винограде и некоторых ягодах.



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