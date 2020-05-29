Космический корабль Илона Маска Starship получил лицензию на испытательные полеты

29.05.2020, 11:53, Разное

Илон Маск получил лицензию от Американского Федерального управления гражданской авиации для проведения испытательных полетов корабля Starship. Прототип космического судна для полетов на Марс был взорван во время испытаний в ноябре 2019 года.

Во второй раз компания Илона Маска SpaceX попробует запустить космический корабль с космодрома Бока-Чика. Он находится в штате Техас. Лицензия позволит производить многократные полеты, однако судно не сможет выйти на орбиту согласно ограничению.

Для изготовления космического корабля Starship была использована легированная сталь. Длина судна составляет 50 метров, диаметр равен 9 метрам. Данный космический аппарат планируют использовать для доставки первых колонистов на Марс. В корабле смогут разместиться до 100 человек, для каждого будет подготовлена отдельная каюта.