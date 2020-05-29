Личное: Как Стас стал и зачем?

29.05.2020, 11:40, Разное

Я всегда подозревала, что Чай вдвоём — это не только чай-кофе, но и потанцуем.

Один из двух, Стас — простите, что не в рифму! — Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии.



Фото: Соцсети

«В итоге он заставил детей лечь на землю и открыть рты. После этого насильник надругался над каждым из них. Только после этого компания мальчишек смогла уйти».

Санкт-Петербургская жуть, как она есть. Стас Костюшкин подробно рассказал о пережитом в детстве насилии, выбрав для этого какую-то жирную бабу с Ютубика — ну, они сердобольные.

Мальчишки на заброшенной стройке играли шприцами, к ним подошёл мужчина. Стас смог убежать от опасного бандита, но тот крикнул вслед, что убьёт и закопает оставшихся, если тот не вернётся.

Маленький, но уже очень отважный Стасик, как он рассказывает, вернулся. Чтобы лечь и открыть рот. Прямо, пионер-герой — Стас спас (на самом деле, нет) товарищей, присоединившись к ним.

Жесть, конечно, но есть несостыковки в показаниях Стаса, которого один раз, что, сами понимаете, не считается: как маньяк кончил пять раз подряд?

Я напомню, что весь прогрессивный мир считает, что гомосексуалами не становятся, а рождаются, и потому все отмазки Стасика совершенно антинаучны.

Кто-то может сказать сейчас, как ты, Лена, можешь смеяться над насилием над детьми?! Ты же первая всегда мочила педофилов, так почему не мочишь этого, который надругался над пятью товарищами?!

А я так отвечу: на самоизоляции дырки вконец повернулись. Уж не знают, как привлечь внимание к своим забытым персонам. Наверняка у Стасика намечается бенефис в гей-клубе, который он, собственно, и пропиарил, объяснив заодно, почему стал гомосексуалом.

Боюсь только одного: как бы это враньё не привело к созданию российского флешмоба среди профессиональных пи… пе…, простите, певцов.

Филипп? Николай? Не вы ли были двумя товарищами Стаса на стройке? Егорка Кридушка? Хватит бессмысленно мять сиськи Нюши — ждём ваших историй!