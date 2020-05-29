 

Онищенко заявил об особой опасности коронавируса в подъездах

29.05.2020, 11:35, Разное

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что подъезды жилых домов являются одними из основных мест распространения коронавирусом COVID-19. Он призвал россиян пользоваться средствами индивидуальной защиты при выходе из квартиры и входе в дом.

Онищенко пояснил, что в подъездах имеются благоприятные для вируса условия. В частности, туда почти не проникает естественный свет, который является главным естественным врагом COVID-19: солнечные лучи способны разрушить частицы коронавируса за считанные минуты.



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