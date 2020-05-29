Российского посла в Германии вызвали в МИД по поводу хакерских атак

29.05.2020, 11:30, Новости дня

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине, чтобы «самым решительным образом» выразить возмущение по поводу хакерской атаки на нижнюю палату парламента в 2015 году и обсудить возможные санкции в отношении причастных.

Россия отвергает обвинения в том, что за атакой стояла ее разведка. По данным СМИ, среди похищенных хакерами документов были электронные письма из кабинета канцлера Ангелы Меркель.

Государственный секретарь Мигель Бергер сказал послу, что Германия намерена призвать ЕС задействовать механизм киберсанкций в отношении причастных к атаке, сообщается в заявлении ведомства.

В прошлом году Евросоюз одобрил режим санкций для хакеров, предусматривающий заморозку активов и запрет на въезд в страны блока.

5 мая федеральная прокуратура выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина в связи с упомянутой атакой. Как заявляют в Министерстве иностранных дел, если веские доказательства того, что на момент атаки он состоял на службе в ГРУ.

«Ордер на господина Бадина был выдан на основании подозрений в том, что он вместе с доселе неизвестными лицами вел разведывательную деятельность против Германии по заказу спецслужбы иностранного государства», – заявил МИД.

Российское посольство в Берлине в среду заявило, что Германия пока не представила никаких фактов, подкрепляющих ее обвинения в адрес Москвы.

МИД Германии также заявляет, что на его оценку повлияло расследование убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в Берлине прошлым летом. Это привело к взаимной высылке дипломатов.

«Правительство… оставляет за собой право принять дальнейшие меры», – подчеркнули в ведомстве.