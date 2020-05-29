 

Под Киевом произошла перестрелка с участием сотни человек. Власти связывают ее с контролем над транспортными перевозками

29.05.2020, 11:30, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийУтром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Власти связывают перестрелку с “предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками”.

Аваков заявил, что это “отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок”. 

Пока задержаны около 10 человек, остальных участников ищут. 

“Задержали 10 человек с оружием”, – сообщила спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская. По ее словам, это “люди, которые прибыли из других регионов Украины”.

На видео перестрелки видна большая группа молодых людей с оружием: 

По данным издания “Факты”, десятки людей в районе 7 часов утра напали на место стоянки одной из маршруток на улице Олимпийской (район Торгмаш). 



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