Под Киевом произошла перестрелка с участием сотни человек. Власти связывают ее с контролем над транспортными перевозками

29.05.2020, 11:30, Новости дня

Утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Власти связывают перестрелку с “предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками”.

Аваков заявил, что это “отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок”.

Пока задержаны около 10 человек, остальных участников ищут.

“Задержали 10 человек с оружием”, – сообщила спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская. По ее словам, это “люди, которые прибыли из других регионов Украины”.

На видео перестрелки видна большая группа молодых людей с оружием:

По данным издания “Факты”, десятки людей в районе 7 часов утра напали на место стоянки одной из маршруток на улице Олимпийской (район Торгмаш).